Contrato assinado esta terça-feira, a gestão da STCP pelos seis municípios entra em vigor no início de fevereiro. Aí, a Área Metropolitana do Porto (AMP) nomeará quatro dos seus cinco administradores.

Estes contratos vão ser submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas e o que temos combinado é que no dia 1 de fevereiro, ou na segunda-feira a seguir ao dia 01 de fevereiro [06 de fevereiro], eles entrarão em vigor”, afirmou o ministro Matos Fernandes, na assinatura do contrato.