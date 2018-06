O antigo líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes foi detido no âmbito do processo das agressões aos jogadores do Sporting, em Alcochete, confirmou a TVI.

A operação policial decorreu na noite de quarta-feira e para além de Mendes há ainda outros três detidos. Um deles é Nuno Torres, que ficou conhecido por ser o motorista do BMW que retirou de Alcochete, após o ataque ao plantel, o ex-líder da Juve Leo e mais três pessoas.

A TVI sabe ainda que a GNR está a realizar buscas em Alvalade, relacionadas com o caso.

Logo após as agressões, as autoridades detiveram vários elementos envolvidos nas agressões, com 23 a serem constituídos arguidos e a ficarem em prisão preventiva.

O Ministério Público informou em comunicado que havia «fortes indícios de que os arguidos agiram de forma concertada e previamente planeada».

Recorde-se que Fernando Mendes esteve envolvido numa altercação com a comitiva do Sporting na Madeira, após o jogo com o Marítimo, e esteve presente na academia leonina na altura do ataque, de acordo com Nuno Torres, que referiu o nome do antigo líder da claque leonina à TVI.