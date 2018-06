Fernando Mendes e os outros três detidos vão ficar em prisão preventiva, informou o Tribunal.

Depois de serem ouvidos esta sexta-feira, os quatro ficaram a conhecer as medidas de coação e ficarão detidos até serem presentes a julgamento.

Os quatro suspeitos, com ligações à claque Juve Leo, foram detidos na quarta-feira por suspeitas de coparticipação na invasão de instalações e agressões aos futebolistas e equipa técnica do Sporting na Academia do clube, em Alcochete. No dia do ataque já tinham sido detidos 23 pessoas, que também ficaram em prisão preventiva.

Esta medida de coação era a esperada até pelos advogados dos supeitos, que já o tinham dito à hora de almoço.

Acho um bocadinho estranho isto ser considerado terrorismo. A ideia que tenho, desde o primeiro dia, é que vão ficar todos presos, mas eu sou advogada e vou morrer a recorrer, para que se faça justiça", afirmou Sandra Martins, advogada de Fernando Mendes, aos jornalistas, à saída do Tribunal do Barreiro para uma pausa de almoço.

O advogado de Nuno Torres, suspeito que ficou conhecido por ter conduzido o carro azul que retirou de Alcochete Fernando Mendes e mais elementos da Juve Leo, acreditava que o seu cliente tinha argumentos para ser libertado, mas que não sabia se isso ia acontecer.