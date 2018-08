Um apostador na Bélgica ganhou o primeiro prémio do concurso do Euromilhões, que pagou um jackpot de 107 milhões de euros.

De acordo com a página na internet do departamento de jogos da Santa Casa, dois apostadores em Portugal conseguiram o quarto prémio (4 Números + 2 Estrelas), no valor de 8.274 euros.

A combinação vencedora do concurso 67/2018 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 16 - 23 - 42 - 43 - 49 e pelas estrelas 10 e 12 .

Em jogo, no primeiro prémio, estava um "jackpot" no valor de 107 milhões de euros.