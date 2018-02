Os números do Euromilhões sorteados esta terça-feira são: 10, 17, 18, 28, 47 com as estrelas 3 e 7.

Em jogo, está um primeiro prémio de 174 milhões de euros.

Mas há mais: esta sexta-feira vão ser sorteados 25 prémios de um milhão de euros por toda a Europa, no concurso extraordinário Chuva de Milionários.

E saiba que, se por acaso lhe calhar a si entrar para o clube dos “excêntricos”, terá o prémio "numa questão de dias".