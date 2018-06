Nenhum apostador acertou na chave do Euromilhões, o que leva ao aumento do prémio acumulado para a próxima sexta-feira, que vai ficar nos 36 milhões de euros.

Também ninguém acertou no segundo prémio. Desta forma, segundo o regulamento do concurso, o "montante acresce ao do 3.º prémio" (5 Números + 0 Estrelas), que contempla três apostadores, um dos quais em Portugal, que vai receber mais de 431 mil euros.

A chave premiada esta terça-feira é composta pelos números 15 - 16 - 20 - 34 - 50 e pelas estrelas 4 e 7.

O primeiro prémio deste concurso 51/2018 pagava 24 milhões de euros.