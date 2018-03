Os 61 milhões de euros sorteados esta terça-feira saíram a um apostador português, segundo adianta o site da Santa Casa.

O prémio do Euromilhões saiu a um único apostador.

Para Portugal, veio também um segundo prémio no valor de mais de 300 mil euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira e que ditou o sorteio dos números é: 9, 11, 13, 33, 49 e as estrelas 6 e 12.