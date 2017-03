O antigo primeiro-ministro José Sócrates considerou, este sábado, em Coimbra que o anterior Governo, ao entregar a resolução do BES ao Banco de Portugal, mostrou "cobardia política".

A decisão do anterior Governo liderado por Passos Coelho não ter discutido a resolução do BES no Conselho de Ministros e remeter o assunto para o Banco de Portugal mostra "um misto não apenas de ideológico, mas também alguma coisa que tem a ver com cobardia política", afirmou hoje José Sócrates.

O antigo primeiro-ministro falava do tema após ter sido questionado por um dos membros da plateia que assistia ao painel "Haverá uma política apartidária?", integrado no primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia, que decorre na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Houve um banco que faliu na minha gestão, mas foi decidido por políticos. Peguei numa 'leizinha' e levei à Assembleia da República", propondo a nacionalização do BPN, explicou.

José Sócrates recordou que foi "muito criticado" por nacionalizar o BPN, mas que, enquanto "outros fingiram que não mexeram", o seu Governo não entregou ao Banco de Portugal a resolução.

O também antigo líder socialista sublinhou que a resolução de um banco é "das decisões mais graves, mais importantes".

Era difícil, mas era preciso decidir [por] quem nós escolhemos, o Governo não o Banco de Portugal", concluiu.

Numa entrevista ao jornal Público, publicada na segunda-feira, a líder do CDS-PP e ex-ministra da Agricultura do Governo PSD/CDS-PP admitiu que o "assunto BES" nunca foi discutido "em profundidade em Conselho de Ministros".

Nunca os temas da banca foram discutidos em profundidade em Conselho de Ministros", referiu Assunção Cristas, que recordou também que estava de férias quando foi aprovado o decreto-lei da resolução do BES.

"Direita holandesa portou-se como extrema-direita"

O antigo primeiro-ministro aproveitou a ocasião para comentar, também, as eleições que aconteceram esta semana na Holanda, ganhas pelo partido do atual primeiro-ministro Mark Rutte.

Sócrates considerou que não foi preciso a extrema-direita ganhar as eleições holandesas, porque "a direita que ganhou portou-se como uma extrema-direita".

Depois das eleições na Holanda, parece que houve um descanso" por o populismo não ter ganhado, disse José Sócrates, criticando essa visão. Para o antigo primeiro-ministro, "a extrema-direita não ganhou na Holanda", porque "a direita que ganhou portou-se como uma extrema-direita".

"O que eu vi foi um Governo holandês, um país que estávamos habituados a olhar como sendo um país da tolerância, um país da liberdade, que recusou a entrada de ministros turcos que iam lá fazer campanha junto das suas comunidades", afirmou o antigo governante, que discursava no painel "Haverá uma política apartidária", integrado no primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia, que decorre na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

As eleições de quarta-feira na Holanda ditaram a vitória dos liberais do VVD, do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, com 33 deputados, enquanto o Partido da Liberdade (PVV), de Geert Wilders – extrema-direita -, ficou na segunda posição, com 20 deputados (13% dos votos), quando nas últimas eleições tinha conquistado 15 assentos parlamentares.

Os liberais do VVD foram a formação mais votada (21% dos votos) e o seu líder, Mark Rutte, terá prioridade para tentar formar Governo, embora tenha perdido oito deputados face às eleições de 2012.

Durante o período de perguntas e respostas, José Sócrates afirmou também que "ganhou a extrema-direita nos Estados Unidos".

Custa dizer, é difícil de aceitar, mas a verdade é essa", notou.

Apesar de também ver traços da campanha de Trump na campanha pelo ‘Brexit’, no Reino Unido, o antigo líder socialista sublinhou que a grande motivação dos ingleses para saírem da União Europeia está mais centrada numa visão contra uma Europa "governada por funcionários" e, em especial, por "funcionários alemães".

Num discurso centrado na “deriva tecnocrática" da Europa, José Sócrates alertou para os perigos que residem numa governação feita por técnicos.

O domínio da razão técnica e da razão burocrática "é a negação da política", vincou, referindo que a ideia de que "os técnicos esclarecidos decidirão melhor do que o povo é uma convicção profundamente antidemocrática".