Para o ano, a venda de doces, salgados e refrigerantes passa a ser proibida nos bares e cafetarias dos hospitais e centros de saúde públicos.

Alimentos como croquetes, rissóis, empadas, chamuças, natas, jesuítas, croissants, bolas de Berlim, snacks e guloseimas, mesmo os light, serão totalmente banidos, mas o Governo dá seis meses às unidades de saúde para adotar a medida.

Segundo o despacho a que o Jornal de Notícias teve acesso, as unidades de saúde têm até 30 de junho para rever os contratos com os concessionários, mas há uma ressalva: se for preciso pagar indemnização, então o contrato mantém-se em vigor até expirar e estes alimentos podem ser adquiridos para além de 1 de julho.

Depois de já ter sido proibida a venda de produtos com alto teor de açúcar, sal e gordura nas máquinas automáticas instaladas em muitas das unidades, o ministério da Saúde vai mais longe e bane estes alimentos também dos bares.

Segundo o Jornal de Notícias, nesta fase de fora ficam apenas as cantinas.

As alternativas que serão vendidas nos bares e cafetarias do SNS passarão por leite, iogurtes, sumos de fruta, saladas e sopas.