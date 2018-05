Os alertas de incêndios, terramotos ou outros fenómenos meteorológicos adversos via SMS vão entrar em vigor no dia 1 de junho. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro, António Costa, numa resposta ao deputado do PAN, André Silva, no debate quinzenal desta quarta-feira.

No próximo dia 1 de junho entrará em vigor o sistema de alerta em que as operadoras enviarão um SMS preventivo de alerta”, anunciou o primeiro-ministro, em resposta a uma pergunta do deputado único do PAN, André Silva, no debate quinzenal.

Já se sabia que estes alertas iam estar disponíveis este verão, mas não havia ainda uma data concreta para o efeito.

Assim, a população portuguesa vai passar a estar mais informada sobre qualquer situação de catástrofe, incluído situações de incêndios.