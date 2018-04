Um sismo com magnitude de 3,3 na escala de Richter foi registado ao final da tarde desta segunda-feira a 26 quilómetros do Capelo, na ilha do Faial, Açores.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o sismo foi sentido no Capelo com intensidade III/IV na escala de Mercalli, o que corresponde a uma intensidade entre fraca e moderada.

O abalo, registado às 19:08 locais, foi ainda sentido nas freguesias de Feteiras, Salão, Angústias, Pedro Miguel, Ribeirinha e Flamengos, na ilha do Faial.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores indica que continua a acompanhar a situação e que dará novas informações caso seja necessário.

A Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda medidas de autoproteção, sobretudo para a ocorrência de possíveis réplicas.

Sugere nomeadamente que não se acendam fósforos nem isqueiros, porque pode haver fugas de gás e pede que se limpem produtos inflamáveis que se possam ter derramado.