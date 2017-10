A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de seis pessoas, uma delas um militar da própria Guarda, em Sintra e Mafra, por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 411 doses de cocaína e mais de oito mil euros em dinheiro.

Na intitulada operação ‘Villa’, a Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana efetuou a três buscas domiciliárias, cinco buscas não domiciliárias e doze buscas em veículos, nas zonas de Sintra e Mafra.

Foram detidos quatro homens e duas mulheres de nacionalidade portuguesa, com idades entre os 28 e os 39 anos, um deles militar desta guarda, que se dedicavam ao tráfico de produtos estupefacientes, nomeadamente cocaína e metilenodioximetanfetamina (MDMA)”, refere a GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

Durante a operação foram apreendidas 411 doses de cocaína, 8.050 euros em dinheiro, três veículos automóveis, duas armas de 'air soft' e material de acondicionamento, corte e pesagem da droga.

A investigação foi conduzida pela Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção, sob a coordenação do DIAP de Sintra, e contou com a colaboração do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, do Grupo de Intervenção Cinotécnica e do Comando Territorial de Lisboa.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Sintra para primeiro interrogatório judicial e atribuição de medidas de coação.