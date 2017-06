Os estivadores dos portos de Lisboa, Setúbal, Sines, Figueira da Foz, Leixões, Caniçal e Praia da Vitória vão fazer greve nas horas ímpares, a partir das 8:00 de 10 de julho até às 08:00 de 11 de julho.

De acordo com o pré-aviso de greve do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística, a abstenção da prestação do trabalho será "em todas horas ímpares, ou seja, entre as 9:00 e as 09:59, inclusive, entre as 11:00 e as 11:59, inclusive, e assim, subsequentemente".

A crescente proliferação de práticas anti-sindicais nos portos portugueses, em particular e com maior gravidade nos portos de Sines, Caniçal e Leixões, constitui o motivo mais determinante para a declaração de greve”, lê-se no pré-aviso de greve.

As empresas portuárias dos referidos portos [...] protagonizam e induzem uma série de comportamentos que configuram diferentes tipos de assédio moral, desde a perseguição à coação, desde o suborno à discriminação, desde as ameaças de despedimento até à chantagem salarial, comportamentos 'criminosos' que pretendem não apenas colocar os trabalhadores uns contra os outros, mas evitar que os mesmos procedam à sua sindicalização de forma livre e consciente", denuncia a estrutura sindical.

Este dia de greve foi decidido no decurso de uma assembleia-geral do Sindicato Nacional dos Estivadores, que contou, pela primeira vez, com a presença de associados de sete dos oito portos onde está representado.