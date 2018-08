Cerca de 70 profissionais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), vigilantes da natureza, técnicos especialistas em fogo e em fauna selvagem estiveram envolvidos na deslocação dos 29 linces do centro de Silves para Espanha.

Em comunicado, o ICNF refere que os 29 linces do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI) em Silves, que foram retirados, por prevenção na quarta-feira do local, devido ao incêndio que deflagrou em Monchique, pernoitaram numa escola de Lagoa, encontrando-se já em Espanha.

A operação de evacuação do CNRLI e transporte dos animais para Espanha envolveu cerca de 70 profissionais do ICNF, vigilantes da natureza, técnicos especialistas em fogo, técnicos especialistas em fauna selvagem, veterinários e equipa técnica do CNRLI.

A esta vasta equipa juntou-se ainda uma outra do corpo de fuzileiros da Marinha, elementos do destacamento de trânsito de Albufeira no acompanhamento das colunas de viaturas de transporte de animais até fronteira de Vila Real de Santo António, bem como do destacamento de trânsito de Grândola que acompanharam até à fronteira de Elvas.

Participaram ainda na operação, elementos do Ministério de Transición Ecológica de Espanha, da Junta de Andaluzia, da Junta da Extremadura, e técnicos dos Centros de Cria de El Acebuche, La Olivilla e Zarza de Granadilla.

Do lado português, participaram ainda elementos da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, da GNR, da Câmara Municipal de Lagoa e da Direção Regional De Agricultura e Pescas Do Algarve.

A decisão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) constitui “uma medida preventiva já prevista no plano de contingência, ativado desde domingo”, pelo que, desde essa altura, estavam no local todos os meios humanos e materiais para defesa e evacuação do CNRLI.

Os 29 animais acabaram por ser capturados entre terça e quarta-feira como medida de prevenção tendo sido colocados na Escola EB 2,3 Jacinto Correia de Lagoa, local disponibilizado pela Câmara Municipal de Lagoa, onde pernoitaram.

A estratégia do ICNF acabou por se revelar “fundamental” para o salvamento dos 29 linces, já que, pouco tempo depois da retirada, o incêndio atingiu “com severidade” o centro de reprodução, refere o instituto em comunicado.

Durante a manhã de quinta-feira, os animais foram deslocados para os Centros de Cria de El Acebuche, La Olivilla e Zarza de Granadilla, onde já se encontram nas suas novas instalações e “em boas condições”.

O ICNF disse estar a fazer o “levantamento e avaliação” dos danos causados pelo incêndio no CNRLI, para proceder “com a maior brevidade possível à sua recuperação” e poder dar seguimento ao processo de reintrodução de Lince Ibérico em Portugal.