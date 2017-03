Duas pessoas morreram e outra ficou ferida com gravidade na sequência de uma colisão entre dois automóveis, ocorrida nesta sexta-feira no Itinerário Complementar (IC) 33, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado à 01:35, ocorreu ao quilómetro 43 do IC33, junto à aldeia de Silveiras, no concelho de Grândola.

As vítimas mortais do acidente são dois homens, um de 29 anos e outro na casa dos 50 anos, segundo fonte da GNR, indicando que o ferido grave é uma mulher também na casa dos 50 anos.

Segundo a mesma fonte, o automóvel conduzido pelo homem de 29 anos, o único ocupante da viatura, invadiu a faixa de rodagem contrária e colidiu frontalmente com o carro em que seguia o casal na casa dos 50 anos.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente indiciam que o condutor de 29 anos adormeceu ou foi vítima de doença súbita, porque não há sinais de travagem, admitiu a fonte da GNR, frisando que a investigação ainda vai apurar os factos.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Grândola e de Alcácer do Sal, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), GNR e a concessionária da estrada, num total de 28 operacionais, apoiados por 12 viaturas.