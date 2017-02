A GNR de Setúbal deteve dois homens e uma mulher suspeitos de se fazerem passar por funcionários de uma empresa de telecomunicações para consumarem diverso crimes de burla e furtos a idosos, anunciou a corporação, nesta quinta-feira.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal, a mulher fazia-se passar por vendedora de uma empresa de telecomunicações que oferecia grandes vantagens na contratação de serviços.

As detenções foram efetuadas em Sesimbra pelos núcleos de investigação criminal de Setúbal e de Palmela.

De acordo com a GNR, depois de conseguir que alguns dos supostos clientes assinassem um contrato, a mulher solicitava a presença de outro falso funcionário da referida empresa de telecomunicações para fazer a passagem dos cabos de rede.

Uma vez no interior da residência, enquanto a mulher conversava com as vítimas numa divisão, um dos suspeitos percorria a restante residência e furtava todos os objetos de valor que encontrava, nomeadamente dinheiro e ouro", indica o comunicado, acrescentando que só depois de os falsos funcionários saírem das residências é que as vítimas detetavam que tinham sido alvo de furto.