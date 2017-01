Um homem com cerca de 70 anos foi salvo, nesta segunda-feira, por dois agentes da PSP após um incêndio na casa onde residia, nas escadinhas das Barrocas, em Setúbal, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

"Os agentes da PSP foram os primeiros a chegar ao local do incêndio, que ocorreu pouco antes do meio-dia, e foram eles que retiraram o idoso do interior da residência", justificou Paulo Lamego.

Segundo o responsável, "o idoso e os dois polícias foram transportados ao hospital de São Bernardo devido a inalação de fumos".

A casa que ardeu já estava bastante degradada e, depois do incêndio, ficou sem condições de habitabilidade, referiu.