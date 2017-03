Uma colisão entre um ligeiro e um pesado de mercadorias no Montijo provocou dois mortos e dois feridos graves, confirmou fonte do CDOS de Setúbal à TVI24. O acidente aconteceu ao quilómetro 6 da EN5 no sentido Montijo - Poceirão e a via está cortada na totalidade.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado às 14:55. As vítimas mortais circulavam no veículo ligeiro. Os feridos foram transportados para o Hospital do Barreiro.

No local estão 14 operacionais apoiados por sete veículos dos Bombeiros do Montijo, Cruz Vermelha, GNR e INEM.