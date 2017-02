Houve resistência e muita negociação, mas há 25 anos deu-se o passo decisivo: foram atribuídas as licenças de emissão à SIC e à TVI e, assim, nasciam as televisões privadas. Foi com o Governo de Cavaco Silva, de que fazia parte Luís Marques Mendes, que esteve nesta noite, no debate na TVI24.

Aquilo que foi o passo histórico que esse momento representou. A partir daí há um antes e um depois e esse processo mudou radicalmente a face, digamos, da sociedade”, afirmou.

Não vou querer aqui intuir que houvesse um jogo viciado. Agora, parecia-me muito difícil a qualquer terceiro interessado meter-se no meio destas duas entidades. Sempre me pareceu isso desde o início. Precisamente pela tradição que a Igreja católica tinha com a Rádio Renascença e o peso específico que a igreja sempre teve em Portugal. E em segundo lugar, porque o doutor Balsemão é o doutor Balsemão”, acrescentou José Eduardo Moniz.

Marques Mendes garantiu que não houve qualquer favorecimento, mas havia uma certeza: agradar a todos era e é coisa impossível.

Duas licenças a concurso para três candidantos, evidentemente que alguém tinha de perder. E alguém ia ficar mal disposto, portanto, não se pode agradar a toda a gente. E normalmente quem perde evidentemente queixa-se, é no futebol e também fora do futebol.”

José Eduardo Moniz viveu de perto a mudança de paradigma, primeiro na RTP, desenhando um modelo de programação mais competitivo e, já na TVI, uma outra missão.

Nós éramos os intrusos que tínhamos de conquistar um espaço em relação a duas instituições completamente instaladas, a RTP de um lado e a SIC do outro. E a SIC, passado aquela fase de arranque em que tinha sido muito diferenciadora, tinha-se a ela própria aburguesado e nós tínhamos de surgir de forma diferente.”

O panorama televisivo mudou radicalmente e com ele vieram as oportunidades.

Trouxe esta realidade da ficção em português, de Portugal, o que simplesmente significa várias gerações de atores em Portugal, porque sabemos que o teatro e o cinema em Portugal não são suficientes para criar uma escola de atores, realizadores e produtores, e são as televisões privadas que criam esse mercado ainda hoje", notou o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo.

25 anos de televisão privada em Portugal e uma questão ainda por resolver: o que é afinal o serviço público e que modelo de televisão pública se quer para o país.