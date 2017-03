O Tribunal de Instrução Criminal de Santarém decretou prisão preventiva para o homem de 71 anos suspeito de manter sob sequestro a companheira, disse à agência Lusa fonte da PJ de Leiria.

O indivíduo foi ouvido, esta terça-feira, no Tribunal de Instrução de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais pesada, prisão preventiva.

O homem, engenheiro mecânico, está "fortemente indiciado pela prática de crimes de sequestro, detenção de armas proibidas, homicídio na forma tentada, coação, ameaças e violência doméstica", afirmou a PJ, na segunda-feira.

O sujeito de 71 anos foi detido na tarde de domingo, em Fátima, distrito de Santarém, suspeitando-se que terá mantido sob sequestro a companheira, de 56 anos, durante um dia e meio.

Segundo a PJ, em comunicado enviado à agência Lusa, "no desenvolvimento de conflito conjugal, a vítima, de 56 anos de idade, foi privada da liberdade na madrugada do passado sábado, em Leiria, situação que se prolongou até ao início da tarde de domingo".

Durante esse período, a PJ refere que a mulher foi alegadamente "sujeita a sucessivas práticas delituosas por parte do companheiro, em território nacional e em Espanha".

No domingo, a agência Lusa tinha noticiado o alegado desaparecimento de um casal na noite de sexta para sábado, sendo que a ocorrência passou a ser da responsabilidade da PJ, assim que foi dada a notícia da possibilidade de sequestro.

O filho do casal tinha lançado no sábado um alerta nas redes sociais de que os pais estariam desaparecidos, referindo que estes saíram do Leiria Shopping por volta das 00:30 da noite de sexta-feira para sábado e "nunca chegaram a casa".