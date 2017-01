A PSP de Coimbra anunciou, esta quarta-feira, a detenção de quatro homens, com idades entre os 20 e 28 anos, suspeitos da autoria de um crime de rapto, mas que acabaram detidos por furto numa loja da cidade.

Em comunicado, a PSP adianta que os quatro homens, todos residentes na zona do Porto, foram detidos na terça-feira, após as autoridades terem sido alertadas que os suspeitos "haviam colocado um menor no interior de uma viatura contra a sua vontade" junto a uma superfície comercial na zona de Santa Clara, na margem esquerda do Mondego, "e se colocaram em fuga para parte incerta".

Na posse das características da viatura e da descrição dos suspeitos, a PSP montou uma operação que culminou com a interceção do veículo na avenida Mendes Silva, na zona leste da cidade. No interior do carro foram encontrados, entre outros objetos, 18 telemóveis, quatro cabos de dados, um auricular, um ‘power bank', dois carregadores de telemóveis, um equipamento de som, "bens estes que se provaram terem sido furtados de uma loja" de Coimbra, assinala a PSP.

As autoridades apreenderam ainda cerca de 400 euros, cuja posse os suspeitos "não conseguiram justificar" e conclui revelando que o alegado crime de rapto que levou ao alerta "não se confirmou".