A Câmara Municipal de Lisboa levantou este sábado o Plano de Contingência para a Vaga de Frio, devido à previsão de subida das temperaturas mínimas, disse à agência Lusa o vereador da Proteção Civil, Carlos Castro.

Já não se justifica mantermos o alerta laranja e voltamos ao amarelo”, afirmou o autarca, especificando que este procedimento significa “um cuidado acrescido” das equipas que trabalham na rua com a população sem abrigo.

O alerta laranja, acrescentou, compreende a ativação de um centro de acolhimento no pavilhão desportivo do Casal Vistoso, onde são fornecidas refeições quentes e agasalhos.

É também oferecida a possibilidade de tomar um banho quente e de pernoitar num alojamento.

Ao longo das últimas quatro noites foram atendidas 279 pessoas e distribuídas 655 refeições quentes, segundo o mesmo responsável.

Este ano, pela primeira vez, o centro instalado do Casal Vistoso (freguesia de Areeiro) esteve também preparado para receber animais.

Verificámos que há cada vez mais população sem abrigo com animais de estimação”, disse o vereador.

Na sequência de um apelo feito à população, foram recebidas 837 peças de roupa doada, o que possibilitou aumentar significativamente a oferta disponível em armazém e permitiu a distribuição de um total de 910 peças: “Foi muito importante, só tínhamos stock para dois dias”.

Em declarações à Lusa, o vereador com o pelouro dos Direitos Sociais, João Afonso, estimou em cerca de 400 pessoas a população de Lisboa que vive na rua, com base num trabalho realizado nos últimos dois meses do ano.

Há ainda a acrescentar, outras pessoas que foi possível instalar em alojamentos, mas em situação de rua, registou-se uma diminuição, face aos 600 a 800 cidadãos identificados há dois anos, notou o autarca.

Relativamente ao acolhimento prestado nos últimos dias no Casal Vistoso, o vereador considerou que o plano funcionou em termos de resposta. “Quem chegou foi atendido socialmente e vamos ainda distribuir roupa na próxima semana”.

Foram instalados dois blocos para acolher animais de estimação, aos quais foi também fornecida alimentação e cuidados veterinários, se necessário.

Seis cães foram os estreantes destas instalações.