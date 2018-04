Agressões junto a uma discoteca na Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal (Setúbal), provocaram um ferido grave, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da PSP.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para a ocorrência foi dado às 08:00, tendo um homem, que foi agredido com uma arma branca, sido transportado, em estado grave, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários do Seixal, para o Hospital de São José, em Lisboa.

A mesma fonte adiantou que "é possível haver outros feridos".

As agressões, segundo o CDOS, ocorreram junto à discoteca HK.

Foram mobilizados para o local, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários do Seixal, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Barreiro, além da PSP.