Os vales postais das pensões do regime geral vão passar a ser enviados até ao dia 12 de cada mês, o que implica uma antecipação de seis dias, já que até agora isto era feito até dia 18.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social indica que os pensionistas do regime geral da Segurança Social que recebem a pensão através de vale postal a vão receber "entre o dia 3 e de 12 de janeiro".

Reflete uma antecipação face às datas de pagamento que vigoravam até aqui", sustenta o comunicado, sendo garantido que este novo prazo de pagamento "manter-se-á no futuro".

Até aqui, a emissão dos vales destes pensionistas era efetuada "por ordem alfabética a partir do primeiro dia útil de cada mês e até ao dia 18", segundo refere a informação disponibilizada no portal online da Segurança Social.

Cumprindo-se este novo prazo, significa que os vales postais relativos às pensões do regime geral da Segurança Social vão passar a ser emitidos em menos seis dias a partir deste ano.

Já os pensionistas do regime geral da Segurança Social que recebem a pensão através de transferência bancária vão continuar a recebê-la no dia 10 de cada mês e os da Caixa Geral de Aposentações no dia 19.

Menos dinheiro em janeiro

Em janeiro, as pensões serão processadas incluindo já o aumento em linha com a inflação até 838,44 euros. Mas como os duodécimos do subsídio de Natal são pagos a 50%, o rendimento mensal dos pensionistas será menor.

Em conferência de imprensa esta quarta-feira, em Lisboa, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, defendeu tratar-se de uma "redução transitória", já que este ano só metade do subsídio de Natal dos pensionistas será pago em duodécimos ao longo do ano e a outra metade será paga no final do ano.

O subsídio de Natal deixou de ser pago integralmente em 2013, passando a ser distribuído pelos pensionistas pelos 12 meses do ano, uma situação que se manteve até 2016.

A atualização de todas as pensões até aos 842,64 euros à taxa de inflação de 0,5% abrange, de acordo com a equipa de Vieira da Silva, 86% do universo dos pensionistas.

Os beneficiários da atualização extraordinária prevista para agosto, que tenham pensões totais inferiores a 631,98 euros, poderão ainda contar com um acerto no final do ano.

Segundo a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, de janeiro a agosto, o duodécimo é calculado com base na pensão de janeiro. No final do ano, será processado o valor dos restantes 50% do subsídio de Natal, incluindo um acerto do diferencial, uma vez que o subsídio de Natal é pago por referência ao mês de dezembro.