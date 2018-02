O ministro da Solidariedade afirmou esta terça-feira que a situação das pessoas em situação de sem-abrigo “é uma das realidades mais complexas, mais exigentes e mais difíceis” no conjunto das políticas sociais, admitindo que “é uma batalha sem fim”.

O fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo vai muito além da dimensão da carência económica” , afirmou Vieira da Silva do primeiro Encontro Nacional dos Núcleos de Planeamento e Intervenção de Sem-Abrigo (NPISA), promovido pelo Instituto da Segurança Social.

O ministro adiantou que são “múltiplas e variadas” as causas que levam “mulheres e homens à situação de sem-abrigo”, admitindo que o combate a este fenómeno é uma “batalha sem fim”.

Quando a sociedade consegue resolver o problema de várias pessoas em situação de sem-abrigo, há sempre o risco de outras estarem a surgir, porque os fenómenos de reestruturação da vida familiar, de crises que as pessoas atravessam na sua vida (…) faz com que nunca possamos desarmar esta política, que tem que estar sempre preparada para dar resposta a novos casos que vão surgindo”, disse Vieira da Silva aos jornalistas, à margem do encontro.