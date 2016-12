A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a atividade de uma cantina escolar por falta de higiene, instaurou 28 processos de contraordenação e apreendeu azeite, ovos e carnes, na sequência de uma operação de fiscalização realizada nas últimas semanas deste primeiro período escolar.

De acordo com a ASAE, na operação, a nível nacional, e dirigida aos serviços de restauração em escolas do pré-escolar, básico, secundário, superior e/ou profissional, públicas ou privadas, "com o objetivo de verificar o fornecimento de refeições aos alunos de forma a garantir a segurança alimentar", foram fiscalizados 112 operadores económicos.

As principais infrações cometidas prendem-se com o "incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene".

Entre os "diversos géneros alimentícios" apreendidos, destaque para o "azeite com rotulagem incorreta, ovos com data de consumo ultrapassada e diversos produtos cárneos" sem documentos que atestem a sua origem.

A cantina escolar foi suspensa por "falta de requisitos gerais e específicos de higiene".