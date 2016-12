O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, nos últimos dias, no aeroporto de Lisboa, nove cidadãos estrangeiros, sete com identificações falsas e dois com mandados de captura.

De acordo com comunicado divulgado pelo SEF nesta sexta-feira, três pessoas, de 30, 28 e 20 anos, foram intercetadas quando pretendiam viajar para a Irlanda, depois de apresentarem bilhetes de identidade - romeno, grego e italiano - falsos.

Outros dois, um casal, com 27 e 22 anos, viajava com passaportes italianos falsos com destino ao Canadá.

Foram também detidas duas pessoas, ambas de 39 anos, por utilização de passaportes de terceiros, no caso sueco e inglês.

O SEF destaca, ainda, a detenção de dois cidadãos estrangeiros com mandados de captura. Um deles, de 48 anos, foi capturado no cumprimento de um mandado de detenção europeu, para cumprir uma pena de sete anos de prisão pelo crime de falência fraudulenta. Ficou detido na Polícia Judiciária.

Outro estrangeiro, de 40 anos, com um mandado de captura para cumprimento de pena de prisão de 3 anos e 5 meses, pelos crimes de roubo simples, roubo agravado, detenção de arma proibida e de tráfico e mediação de armas, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Todos os detidos foram presentes às autoridades judiciais.