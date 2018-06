O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em três operações de fiscalização realizadas em Faro e Tavira, detetou um total de 154 estrangeiros a trabalhar ilegalmente.

No âmbito de uma operação de fiscalização a duas explorações agrícolas no concelho de Faro, realizada no passado dia 6 de junho, identificou 47 cidadãos estrangeiros em permanência irregular no país, tendo efetuado 20 notificações para abandono voluntário e uma detenção por permanência ilegal", refere um comunicado do SEF.