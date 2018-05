O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no aeroporto de Lisboa um cidadão estrangeiro, proveniente de São Paulo, Brasil, que transportava 105 cápsulas de cocaína no estômago, informou hoje o SEF.

O cidadão, de 23 anos, que responde agora por tráfico de droga, foi intercetado durante o controlo documental efetuado à chegada pelo SEF.

"Confrontado pelo SEF com a suspeita de transporte de substâncias estupefacientes no organismo, o cidadão confessou transportar 105 cápsulas de cocaína no estômago, tendo posteriormente expelido algumas", refere uma nota do SEF.

O detido foi entregue às autoridades competentes para os respetivos procedimentos judiciais.