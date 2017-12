O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um homem por suspeita de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, tendo o tribunal decretado a sua prisão preventiva.

O cidadão, de nacionalidade estrangeira, foi detetado aquando do controlo de fronteira à chegada de um voo proveniente de Casablanca", refere o SEF, em comunicado.

O detido estava acompanhado de três mulheres com o intuito de as introduzir em França e na Alemanha, “para serem exploradas laboral e sexualmente”, indica o SEF em comunicado.

As vítimas encontravam-se em situação de excecional vulnerabilidade devido à sua situação socioeconómica e escolar e por não falarem as línguas dos países de destino", salienta o SEF no comunicado.

A investigação do caso continua sob a orientação do Ministério Público.