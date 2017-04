O governo recebeu 21 candidaturas ao programa “Sê-lo Verde”, de apoio aos festivais de música, na adoção de práticas de redução de impacto ambiental, anunciou esta quarta-feira o ministério do Ambiente.

Até terça-feira, 4, último dia das candidaturas, o total de apoios solicitados atingiu o valor de 1,45 milhões de euros, para um programa com uma dotação máxima de 0,5 milhões de euros”, refere o ministério num comunicado hoje divulgado.

O “Sê-lo Verde” foi dividido em duas categorias: festivais com cinco a 25 mil espectadores e festivais com mais de 25 mil espectadores, tendo a taxa de financiamento sido fixada nos 40% e 60%, respetivamente, “para medidas intangíveis (exemplos: ações de sensibilização ou de comunicação) e tangíveis (exemplos: promoção da reciclagem ou redução do consumo de água)”.

As candidaturas serão avaliadas por um júri presidido por Miguel Guedes (área da Música), que integra também Miguel Barbosa (área da Inovação) e Ângela Morgado (área do Ambiente) e as propostas apoiadas irão ser anunciadas na primeira quinzena de maio.

O Sê-lo Verde, “suportado por verbas do Fundo Ambiental 2017, atribuirá, aos promotores dos Festivais, incentivos à adoção de boas práticas, num valor total de 500.000 euros”.

De acordo com a tutela, “através destas medidas pretende-se contribuir para a educação e sensibilização ambiental do público nacional e internacional, assim como dos grupos de interesse envolvidos" como promotores, municípios e marcas, por exemplo.

O processo, desde a receção e avaliação das candidaturas até à atribuição do apoio financeiro, será acompanhado pelo Ministério do Ambiente, que acompanhará também “a implementação das medidas e apreciação dos resultados alcançados”.