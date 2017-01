As urgências do Hospital Amadora-Sintra estiveram perto da rutura na manhã desta quarta-feira. O tempo de espera para os casos urgentes chegou a ser superior a 13 horas, quando não devia ultrapassar os 60 minutos. Também se viveram situações complicadas no Hospital de Portimão e no São João, no Porto.

A situação mais crítica viveu-se nas urgências do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, na Amadora. Os doentes urgentes que deram entrada ontem à noite no hospital ainda estavam à espera esta manhã. Cerca de 40 utentes esperavam por um médico há 13 horas, com pulseira laranja.

No Algarve, nas urgências do Hospital de Portimão, a situação também foi complicada esta manhã. A espera para doentes urgentes era superior a oito horas.

Já no São João no Porto, o tempo de espera para doentes urgentes foi de cinco horas ao princípio da manhã, mas tem vindo a descer.

Os médicos continuam a alertar para a necessidade de se recorrer aos centros de saúde em primeiro lugar.

Segundo os últimos dados oficiais do portal do Serviço Nacional de Saúde - referentes a segunda feira - 73% das pessoas que recorreram aos hospitais eram doentes não urgentes ou pouco urgentes.