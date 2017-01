O tempo de espera dos doentes vai contar para o salário dos médicos. Segundo o jornal Público, o Governo vai avançar com experiências-piloto nos serviços de urgência de três dos maiores hospitais do país.

Médicos e unidades hospitalares passam a receber o salário também de acordo com o desempenho. O projeto deve arrancar já neste ano.

Para além do tempo de espera dos doentes e do desempenho dos médicos passarem a contar para a forma como vão receber o salário, prevê-se também melhor articulação com os Centros de Saúde.

Por exemplo, os doentes frequentes, com mais de quatro idas às urgências vão penalizar os hospitais. A ideia base é dar aos doentes uma resposta em tempo útil, com qualidade e bons resultados.

Os hospitais alvo destas três experiências-piloto são o de São João, no Porto; o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e o Centro Hospitalar de Leiria.