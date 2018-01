Numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde se prepara para responder ao pico da gripe, recordamos que existe, online, uma ferramenta do Ministério - Tempos Médios na Saúde - que permite ver, em tempo real, o tempo de espera em todas as urgências hospitalares do país. Através desta aplicação é, também, possível consultar o tempo de espera para consultas e cirurgias em qualquer unidade nacional.

Entrando no portal, o utente só tem de selecionar o hospital do seu interesse, sendo que as opções surgem, automaticamente, por proximidade geográfica. Depois de escolher a unidade, tem a informação do número de pacientes que deram entrada na urgência, as respetivas pulseiras atribuídas e o tempo de espera.

No caso das consultas e cirurgias, a informação está dividida por especialidade.

Recorde-se, ainda, que a maior parte dos centros de saúde vão estar abertos em horário alargado durante este fim de semana e a próxima semana, devido à proximidade do pico da gripe e ao frio intenso, que se prevê que aumente a partir desta sexta-feira.

Segundo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista no Jornal das 8 da TVI, os serviços de saúde estão preparados para responder à afluência nas urgências.