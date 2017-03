O ministro da Saúde afirmou que, “em breve, o Governo estará em condições de cumprir o que prometeu” relativamente à capacidade do país “internalizar” o consumo de plasma e ter a menor dependência possível dos privados.

Foi criado um grupo de trabalho e o presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação [IPST] tem um mandato para executar um conjunto de políticas e de alterações instrumentais que visem corrigir a situação que levou ao desperdício do plasma português”, disse o ministro Adalberto Campos Fernandes.