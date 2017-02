O Instituto Português de Oncologia de Lisboa garantiu esta segunda-feira que foi realizada uma intervenção estrutural de melhoria das instalações do hospital de dia pediátrico e reforçada a equipa de enfermagem desde a situação que motivou uma recomendação do regulador.

O esclarecimento do IPO de Lisboa surge a propósito de uma deliberação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a qual “nasceu de uma queixa de uma mãe que em fevereiro de 2016 protestou contra a demora no atendimento do filho num tratamento de quimioterapia” naquela instituição, segundo a TSF.

Segundo o IPO de Lisboa, esta situação foi “um caso isolado, ocorrido há um ano”.

Desde então, prossegue a instituição, foi realizada “uma intervenção estrutural de melhoria das instalações do hospital de dia pediátrico, bem como reforçada a sua equipa de enfermagem”.

O IPO de Lisboa reafirma “a sua prática de respeito pelos doentes que assiste, procurando corrigir as falhas que deteta com a maior rapidez possível”.

A instituição adianta que “continuam a decorrer várias intervenções, no sentido de melhorar a capacidade de intervenção” desta unidade de saúde “na sua globalidade e da pediatria, mais especificamente”.

O ministro da Saúde manifestou confiança na administração do IPO de Lisboa e disse que, se existe um problema que conduziu à demora no atendimento de crianças, este terá de ser resolvido de imediato. Adalberto Campos Fernandes falava aos jornalistas, esta segunda-feira, à margem da apresentação dos dados de transplantação de órgãos em 2016.

"O IPO tem condições para resolver o problema entre hoje e amanhã", vincou o governante.

Adalberto Campos Fernandes manifestou a sua confiança na administração deste IPO, bem como na instituição, cujo trabalho enalteceu.

O ministro recordou que é para evitar problemas destes que o governo está a alterar os tempos médios de resposta garantida e a estendê-los aos exames e meios de diagnóstico.