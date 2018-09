O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) realizou hoje o seu primeiro implante auditivo osteointegrado, que permite uma melhoria da qualidade de vida de surdos moderados ou severos, anunciou hoje a unidade hospitalar.

Este tipo de implantes vem suprimir necessidades, sobretudo na área pediátrica, permitindo solucionar casos de surdez causada por malformações ou infeções crónicas do ouvido externo e médio", explicou o diretor do Serviço de Otorrinolaringologia, Luís Filipe Silva, citado num comunicado do CHUC enviado à agência Lusa.