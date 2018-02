O secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, afirmou esta sexta-feira que a espera nas urgências no pico da gripe foi este ano mais reduzida, um resultado atribuído aos profissionais pelo bastonário dos médicos que reitera a falta de recursos.

O governante e outros representantes da Saúde reuniram-se esta segunda-feira em Bragança para discutir problemas do setor, nomeadamente no Interior de Portugal e visitar alguns equipamentos locais.

O secretário de Estado mostrou-se “extremamente bem impressionado” com o que viu no hospital de Bragança, sem macas nos corredores das urgências, e aproveitou para realçar que a resposta nacional dada este ano aos habituais picos de afluência às urgências.

Este inverno, ao contrário de outros no passado, em termos de resposta de tempos nas urgências (…), tivemos realmente respostas com muita qualidade e com tempos de resposta em termos de acessibilidade mais reduzidos do que em anos anteriores”, declarou.