O ministro das Finanças disse esta quarta-feira, no Parlamento, que a falta de enfermeiros no Hospital Santa Maria, em Lisboa, é uma “questão transitória”, acrescentando que não estão sinalizadas situações de urgência nos pedidos de substituição feitos às Finanças.

A questão que coloca do Hospital de Santa Maria é uma questão transitória e que tem a ver com as consequências de uma mobilidade de 790 enfermeiros que deixaram de estar em hospitais e passaram para as administrações regionais de saúde e o processo adaptação e de substituição está em curso”, afirmou Mário Centeno, na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, em resposta ao CDS-PP.