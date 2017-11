O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse esta que "o Porto está claramente no conjunto das candidaturas mais fortes" para acolher a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), uma decisão que é conhecida na segunda-feira.

Independentemente do resultado, Portugal e o Porto ganharam. Ganharam com uma candidatura que prestigiou o país, uma candidatura nacional. O Porto está claramente no conjunto das candidaturas mais fortes", disse Adalberto Campos Fernandes que falava em conferência de imprensa ao lado do presidente da câmara portuense e da secretária de Estado dos Assuntos Europeus.