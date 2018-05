A adesão à greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica nos hospitais de Norte a Sul do país estava às 09:30 entre os 80 e os 90%, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP).

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica iniciaram hoje às 00:00 dois dias de greve nacional por falta de acordo com o Governo sobre matérias relativas às tabelas salariais, transições para nova carreira e sistema de avaliação.

Segundo o secretário-geral do SINTAP, José Abraão, a adesão à greve está entre os 80 e os 90%, esperando-se uma grande participação na manifestação de hoje à tarde por causa do descontentamento destes profissionais.

"Estes profissionais estão há 19 anos à espera de uma carreira e a proposta do Governo ficou aquém das expectativas, porque os coloca abaixo dos técnicos com carreiras gerais, quando se tratam de carreiras especiais", referiu José Abraão, acrescentando esperar que o assunto "volte à mesa das negociações".

Reconhecendo que as consequências desta greve começarão a fazer-se sentir durante a manhã, quando começam a ser realizados os exames de diagnóstico que estavam marcados, José Abraão disse que esta greve servirá para que o Governo e os sindicatos possam aproximar posições sobretudo em matérias de abertura de concursos e progressão de carreiras.

A greve foi convocada pelas quatro estruturas sindicais que representam os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, sendo que a paralisação deve afetar análises clínicas, meios complementares de diagnóstico e alguns tratamentos.

O presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, Luís Dupont, disse à agência Lusa que o acordo assinado com o Ministério da Saúde esta semana diz respeito a matérias já acordadas em março e que não contempla as reivindicações que levaram a esta paralisação nacional de dois dias.

Os sindicatos alegam que a tabela salarial imposta pelo Governo faz com que cerca de 90% dos técnicos permaneçam na base da carreira toda a sua vida profissional. Além disso, dizem que o sistema de avaliação imposto prolonga a estagnação salarial por mais 10 anos.

Argumentam ainda que o Governo violou o acordo firmado com os sindicatos, reduzindo a quota dos que atingem o topo da carreira em 50%.

Hospitais do Algarve com adesão massiva

A adesão à greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica nos hospitais de Faro e Portimão, no Algarve, ronda os 80% a 90% em alguns serviços, como o de Radiologia.

Quer em Faro, quer em Portimão, no conjunto das diversas profissões, há serviços em que entre 80% a 90% dos profissionais não foram trabalhar hoje", disse à Lusa o secretário-geral do SINTAP.

De acordo com José Abraão, a greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica está a afetar a realização de exames e de análises clínicas nos dois principais hospitais do Algarve que, com o de Lagos, compõem o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

Greve não se está a sentir no Hospital de Braga

A greve de técnicos de diagnóstico e terapêutica não se está a sentir no Hospital de Braga, onde os utentes dizem nem saber que estava marcado aquele protesto, reclamando pela "incerteza constante" sobre se o funcionamento dos serviços.

"Outra greve? Desta vez de quem? Isto assim não dá. Temos uma incerteza constante sobre se vamos ser atendidos, de há médicos, enfermeiros e agora também técnicos", reclamou à Lusa, à porta daquela unidade hospitalar de Braga, Maria da Fonte, reformada, 67 anos.

"Todos sabemos que a greve é um direito, mas ser atendida e ter um serviço em condições também é. E com tanta greve perdemos a conta a quanto isto anda", continuou a sexagenária.

O movimento no Hospital de Braga "é o normal", segundo quem ali trabalha na cafetaria de acesso ao público.

"Não se está a sentir muito, também ainda é cedo. Aqui ainda não ouvimos reclamações sobre isso e acredite que ouvimos sempre", explicou à Lusa uma das funcionárias do serviço.

Carlos Castro, 38 ano, veio ao Hospital para uma consulta se rotina: "Estou aqui a ser seguido depois de uma superação. Estou agora a saber da greve, mas acho que não vai interferir com a minha vida ou pelo menos assim espero", referiu.

A greve, que se prolonga até às 24:00 de sexta-feira, prevê o cumprimento de serviços mínimos, abrangendo tratamentos de quimioterapia e radioterapia ou os serviços de urgência.

A concentração está prevista para as 14:30 no Marquês de Pombal, em Lisboa, estando programado um desfile até à Assembleia da República.