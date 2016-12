A ARS-Norte anunciou esta sexta-feira que, face ao aumento da atividade gripal, decidiu alargar o horário dos Serviços de Atendimento de Situações Agudas (SASU) em diversos centros da região para “responder à procura”.

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) refere que os SASU dos grandes centros do Porto, Braga, Guimarães, Gaia, Maia/Valongo/Ermesinde, Espinho, Vila Real e “outros onde a procura o justifique” passarão a funcionar nos dias úteis das 20:00 às 24:00 e aos fins de semana e feriados das 09:00 às 24:00.

“Nesta região de saúde já existiam 62 centros de saúde a funcionar com horário alargado”, refere, acrescentando contudo que, como desde o dia 19 que se tem vindo a registar um aumento da atividade gripal e, em consequência, uma maior procura dos serviços de urgência hospitalar, a ARS, em sintonia com as orientações do Ministério da Saúde, decidiu alargar o horário de funcionamento em SASU.