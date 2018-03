O número de novos casos de sarampo está a ficar estável e as autoridades de saúde admitem que o surto da doença, ocorrido na região norte, poderá estar em fase de transição sem novos ciclos infecciosos.

É provável, eventualmente, que possamos estar já numa fase de transição, mas temos de esperar pelos próximos dias para ter resultados concretos e podermos afirmar isso com alguma confiança" , disse, nesta terça-feira, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo.

"Neste momento, o número de novos casos está a ficar estável”, afirmou, indicando que eventuais novos ciclos de transmissão e infeção só deverão ocorrer até final da próxima semana.

Em declarações em Pombal, distrito de Leiria, à margem das comemorações do Dia Mundial da Saúde Oral, Fernando Araújo admitiu que, nesta altura, ainda é "precoce" afirmar que o surto já atingiu o "pico" de novos casos e que os próximos dias serão determinantes para haver uma "visão mais clara do que está a acontecer".

O último balanço Direção-Geral de Saúde (DGS) apontava para 53 casos de sarampo confirmados em Portugal, de um total de 145 situações suspeitas.

Até às 19 horas do dia 19 de março de 2018 foram reportados 145 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", indicava a informação divulgada na noite de segunda-feira pela DGS.