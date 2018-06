Um incêndio urbano deflagrou num edifício junto à Estrada das Laranjeiras, em Lisboa, perto de Sete Rios, mas as chamas já foram controladas, não existindo vítimas a registar, segundo informações do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Trata-se de um incêndio num edifício com dois pisos, com o fogo a ocorrer, essencialmente, na cobertura. Não existem vítimas a registar e as chamas continuam a ser combatidas, estando a situação controlada”, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, cerca das 22:00.

Segundo a página na internet do Regimento de Sapadores de Lisboa, o alerta do incêndio numa "Rua Particular à Estrada das Laranjeiras" foi dado às 21:13.

O fogo foi catalogado pelos Sapadores como sendo num "edifício (Infra-estrutura/Instalação)".

Não existem ainda informações sobre os danos causados pelas chamas.

No local estão oito viaturas e 24 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros, para além de elementos da PSP.