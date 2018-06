O bloco operatório da cirurgia pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, está encerrado devido a uma infestação de moscas. A administração do hospital garante que já estão a ser tomadas medidas.

"É uma infestação de moscas que nos obrigou, por razões de seguranças, a fechar o bloco. Penso que amanhã estará resolvido", afirmou o administrador do Hospital de S. João, António Oliveira e Silva, que diz ainda que espera que a questão esteja resolvida no sábado.

Aos jornalistas foi explicado que o problema reside essencialmente no envelhecimento das instalações de pediatria deste hospital central.

"Como é que surgiu? Provavelmente devido à antiguidade das instalações e à incapacidade de manter a segurança completa nas instalações de todo o internato de pediatria", acrescentou.

Em abril, o presidente do Hospital de São João afirmou que as condições do atendimento pediátrico são "indignas" e "miseráveis".