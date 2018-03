Um homem de 38 anos de idade ficou ferido, nesta sexta-feira, com gravidade na sequência de um acidente de trabalho no Santuário da Madalena, na freguesia de Fornelos, Ponte de Lima.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente de trabalho ocorreu cerca das 13:45, quando "o trabalhador, ao serviço de uma empresa de madeiras, caiu de um trator", tendo sido transportado, "em estado grave", ao hospital de Braga.

O comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, explicou à agência Lusa que o acidente aconteceu quando o "homem se encontrava em cima de um trator de trabalho em floresta e tentava colocar um cabo de aço numa árvore que estava a abater".

"O homem caiu de uma altura de cerca de dois metros e sofreu traumatismos na zona abdominal e pélvica", disse.

De acordo com o CDOS de Viana do Castelo, ao local compareceram uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), estacionada naquele concelho, e uma patrulha da GNR local.