Os arguidos da Operação Lex estão dispostos a falar em tribunal. A garantia foi dada pelo advogado Manuel Teixeira, que representa Bernardo Santos Martins, os arguidos não se irão remeter ao silêncio e "não há qualquer controlo" sobre o tempo que estes demorarão a prestar declarações.

Esta quinta-feira, tiveram início os interrogatórios aos arguidos, sendo que o primeiro a ser ouvido pelo juiz foi o advogado Santos Martins. A sessão foi interrompida cerca das 14:30 para almoço e, nessa altura, um dos advogados revelou aos jornalistas que uma reestruturação das diligências depois do primeiro arguido e que alguns dos advogados da Operação Lex foram dispensados do Supremo Tribunal de Justiça e só voltam amanhã, apurou a reportagem da TVI24 no local.

Esta quinta-feira ainda deverão ainda ser ouvidos o filho do advogado Santos Martins, Bernardo Santos Martins, assim como o advogado de Luís Filipe Vieira, Jorge Barroso. Os três arguidos encontram-se detidos. Os interrogatórios aos restantes arguidos continuará na sexta-feira no STJ.

Essa mesma informação foi confirmada por António Pinto Pereira, advogado de um dos arguidos, que, à saída para o almoço, enalteceu a forma cordial como estes trabalhos estão a decorrer.

"Há uma agenda de trabalhos e portanto fizemos aqui uma divisão porque o interrogatório, apesar de tudo, é longo e são algumas pessoas que estão a ser ouvidas. (...) É muito importante as coisas não serem feitas a correr para sem perceber bem o que está em causa. E é isso que está a acontecer. (...) Estão agendadas diligencias já para hoje e para amanhã e eventualmente esperamos que amanhã termine tudo porque amanhã é sexta-feira e a sexta-feira é um dia importante para nós", afirmou Pinto Pereira, acrescentando que é preciso "fazer as coisas com calma".

Esta quinta-feira à tarde soube-se ainda que, apesar de continuar em funções, Rui Rangel não compareceu no Tribunal da Relação por razões pessoais. O juiz desembargador tinha três processos criminais na agenda para esta quinta-feira à tarde.

Também a ainda mulher de Rui Rangel, Fátima Galante, continua em funções.