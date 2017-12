Seis pessoas, entre as quais duas crianças, ficaram feridas esta segunda-feira devido a um incêndio no apartamento onde viviam, no centro do Cartaxo, distrito de Santarém. Dois dos adultos sofreram ferimentos graves, disseram fontes da Proteção Civil.

Fonte da Câmara Municipal do Cartaxo afirmou à Lusa que as crianças, com idades entre os 3 meses e os 3 anos, foram levadas para o Hospital de Santarém para serem assistidas por inalação de fumos.

Um dos adultos sofreu queimaduras de segundo grau e o outro fraturou uma perna ao saltar por uma janela do terceiro andar, tendo os outros dois adultos sofrido pequenas queimaduras de primeiro grau nas mãos, disse a fonte.

Os adultos, três homens e uma mulher, têm idades entre os 32 e os 44 anos, adiantou.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta foi recebido às 04:14 de hoje e o fogo ficou confinado ao apartamento onde residia a família, no terceiro andar do prédio, situado na rua da Horta da Fonte.

A fonte do município afirmou que não foram ainda apuradas as causas do incêndio, admitindo-se que possa ter tido origem num aparelho de aquecimento.

No local estiveram os Bombeiros Municipais do Cartaxo e os Voluntários de Santarém, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém e a PSP, com um total de 23 operacionais, disse a fonte do CDOS.