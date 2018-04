Um homem de 70 anos morreu hoje em Vale de Cambra sob um trator que capotou enquanto procedia a trabalhos agrícolas, revelou à Lusa o comando da corporação local de bombeiros.

O caso deu-se em Carvalhal do Chão, na freguesia de Arões, e o alerta chegou ao quartel às 17:05, após o que bombeiros acorreram ao local e ainda encontraram o indivíduo com sinais de vida, embora débeis.

Contudo, o óbito seria declarado pouco depois, após intervenção dos técnicos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santa Maria da Feira.

"O senhor tinha uma propriedade e estava a passar-lhe o trator para remoção de umas pedras, mas a certa altura terá feito uma manobra que fez a viatura capotar e não resistiu ao acidente", declarou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, Victor Machado.

Na tentativa de socorro também esteve envolvida a equipa do Suporte Imediato de Vida de Arouca e a GNR, após o que o corpo do homem foi conduzido para o Instituto de Medicina Legal do Hospital da Feira.

No local ficaram ainda psicólogos do INEM, já que, como conta Victor Machado, "a esposa da vítima estava muito transtornada".