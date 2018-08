A PSP deteve na madrugada de domingo um jovem que entrou armado numa discoteca em Santa Maria da Feira e ameaçou um cliente com uma arma de fogo, informou esta segunda-feira aquela força policial.

Segundo um comunicado da PSP, o indivíduo, de 23 anos, foi detido cerca das 06:50, por posse de arma proibida (não possuindo licença de uso e porte de arma e não tendo a arma registada).

Após esta polícia ter conhecimento de que um homem de 28 anos foi ameaçado, com recurso a arma de fogo, no interior de um estabelecimento de diversão noturna, elementos policiais daquela esquadra deslocaram-se às imediações do estabelecimento e detiveram o suspeito”, refere a mesma nota.